西班牙出行准备-2016

距上次去欧洲已经3年了，该回去看看了。时间10月1号——10月12号，基本行程订为“里斯本——马德里——巴塞罗那”，北京 飞 里斯本，里斯本 飞 马德里，从马德里 租车 开到巴塞罗那。大方向确定好，就可以开始着手准备了：

1. 订机票

2. 酒店预订

3. 办签证

4. 租车

5. 其他：行程制订

6. 其他：摄影装备

机票

我现在基本都是在工具网站上（去哪儿、阿里旅行之类）先查个大概，然后去航空公司官网订票。这次选择了荷兰皇家航空KLM（国际是有南航承运的，到欧洲后才是KLM机组）

去程：北京——阿姆斯特丹转机——里斯本（第一站目的地）；

回程：巴萨罗那——阿姆斯特丹转机——北京（温暖的家）。

提示：能直飞一定直飞。如果不能直飞，也挑转机时间3小时左右的。去程在阿姆斯特丹有3小时转机时间，非常充裕，返程转机只有1个半小时，还要排队出境，险些误机，后面我再详细说。

酒店预订

首选Booking，因为可以免费取消，不影响签证。因为这次是跟邻居两口子，一行4人，选择范围比较广，所以我们在马德里就选了一间公寓来住。其余订的酒店。以下是我们的酒店，仅供参考：

里斯本（首晚酒店） 2号入住，4号退房。Teatro Bed & Breakfast

位置：★★★★☆

房间：★★☆☆☆

马德里（公寓）4号入住，7号退房。Madrid SmartRentals Chueca

位置：★★★★☆

房间：★★★★☆

巴塞罗那（海滨酒店）7号入住，11号退房。Barceló Atenea Mar

位置：★★★☆☆

房间：★★☆☆☆

签证

机票、酒店搞定，就可以办签证了，大概15个工作日就能出签。建议自取，因为每个护照发快递要￥60，如果你俩人，就是￥120，以此类推。关于送签攻略，下面这篇写的非常详细，我就是按这个办的。

北京送签申根签证——西班牙签证全攻略

http://bbs.qyer.com/thread-970988-1.html

附：官方申根签证申请表.pdf

附：官方旅游签证申请审核表.pdf

我的准备工作（附图，用户体验从业者的职业病）

提示：

资料是按人收的，所以酒店、机票、行程计划记得复印2份，每人一份；

护照要复印所有有签证的内容页，否则就到现场去复印吧，1块1张；

护照可以邮寄，按人分开寄，每人60块。反我是自己去取的；

取护照的凭证是护照首尾页复印件和身份证复印件，可以代领，两个人的身份证都要复印；

结婚证要两个人的各自复印。

总之，按独立出行来准备就对了，人家不管你是家庭还是什么关系。所以自己不做好准备，就别怪人家黑了。跟我之前去德国申根、去日本都不一样，酒店、机票等只要准备一份就行了，注明夫妻或家庭。

BTW. 我自认为是有点环保主义意识的人，所以宁愿给签证中心多交点代理费，也不要这么糟蹋纸，靠这种方式赚钱。

租车

首先得先办一个“国际驾照认证”，相信这个大家都知道，这里推荐租租车（http://www.zuzuche.com/），有App可以下载，免费办理，只要在App里填一些信息就行，大概20天寄到，一个白色小本本，多国语言，看着还挺专业的。所以，最后租车也在这一并办了。

为什么说4个人出行最划算，因为吃、住、行都很方便。这次我们租的是标致5008，到手是同档西雅特MPV，7座，空间很足，价格合理。

行程制订

说到行程制订，每次都很头疼，出去玩这么多次，多少也算有点小经验了，所以在这跟大家分享一下我这次的秘诀，那就是——交给别人去订！好在有个万能邻居，这次包办了行程和换欧元的工作，跟着就好了。我很满意 😀

我们全程用了4个App，帮助管理和优化行程，导航位置：

穷游行程助手：大家都知道，不过多介绍了。分享行程功能最好用，一个人制订好，共享给其他3个人就行了，还有地图和路线优化，实用。

Google Trips：我用它作为补充。它可能根据目的地来推荐景点、餐厅等，就是说你哪怕不知道当地有什么特色的地方，没关系，需要做的就是收藏地点，之后就会自动形成行程，可以离线。

Google Maps：地图、导航全靠它，出国必备！

iMoney：一个汇率换算的小工具。

摄影装备

每次欧洲旅行，我的一半乐趣都来自摄影，所以摄影器材必不可少。这次出行还是带了3部机器：

5D2+16-35L：广角风景

NEX6+Zeiss 35/2：人文、环境人像

iPhone6：灵活的快枪手、朋友圈国庆摄影大赛投稿利器

提示：在欧洲拍片，戴上CPL会让你照片质量提升一个档次，山林雾气、湖区水面、建筑反光全靠它，顺便压暗天空，光比大也不怕，越拍越自信。

关于存储卡，对于我10天的行程来说，都拍RAW，2张16G就够了，交替拍摄。之所以2张，一来避免中途坏掉，有替换；二来万一相机被偷，照片不至于都没，鸡蛋分开放。

最后

出行少带现金，多刷卡。收拾心情，准备出发。

预告一下，游记正文在写了，稍后发布…