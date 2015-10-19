最近几个大公司相继换 Logo 了。而吸引我的除了 Logo 本身，更多的是它们背后的故事。讲故事是一种很好的传达方式，代入感强，能在梳理思考过程的同时，也让我们更容易理解新设计的由来。刚巧最近我们也在做一些新的设计尝试，一个中心思想就是“让设计有章可循”，有了主线索，再做其他的延展就会自然而然，设计师好下手，做出来的东西用户也看得明白，不用每次都解释新概念。

我把近期有代表性的“故事”整理在一起，作为学习资料，我的想法随后再逐渐展开。

Google

能够适配更多终端是此次改变设计元素的重要思想之一，从原来有衬线的印刷体，变得圆润，同时也显得更年轻了一些。个人认为 Dots 的设计最为巧妙，很好的利用了那几个圆点的变化，来表达各种交互状态。

查看原文：Evolving the Google Identity

Medium

我挺喜欢这组发散的。设计探索就是这样，得放的开，有理由的放。哪怕没有最终被用到 Logo 上，也产生出许多有关联的想法，它们用于广告、海报、运营、周边等等，从这个过程里我们也看到了很多可能。

查看原文：The Story Behind Medium’s New Logo

500px

当下最高质量的图片社区非 500px 莫属，最近也更新了 Logotype 和 Mark 。通过对 500px 文字的变形，他们把它变成了取景器里的对焦过程。一切跟摄影相关，这就是主线。

查看原文：Meet the new 500px

Starbucks

这套专为 Android 设计的 icon 利用了原生素材，在此基础上融入星巴克最有标识性的元素来贯穿：星星和围裙，同时App的用色也以暖黑和暖灰来烘托氛围。

查看原文：Starbucks Android Material Design （这篇是讲设计方法的）

从现在开始，管理你的设计，别让看似亮点繁多的创意和功能，毁了你的产品设计。让设计有章可循，对设计师是好事，对用户而言更是。