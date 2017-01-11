开年以后事情太多，转眼6月份了，才想起来落下了好多之前的总结……

这一年经历了很多事情，很多锻炼和很多挑战，从中学习到了很多。做事情要讲究顺序，遇事别慌，想想清楚再行动，比如哪个是哪个的前置条件，先做什么后做什么，结果可能就是不一样的。还是那句话“想清楚，得到自己想要的；不想清楚，得到别人想给的”。

学英文/捡英文

年初订了目标，2016是我的学习年，落实的还不错，现在背了有10本书了。今年年初不知道受了什么刺激，突然心血来潮说要开始学英文，或者说是终于下决心了，因为英文实在太差了。看了很多关于如何学好英文的方法，最后找到一个比较靠谱的，就是“别扯别的没用的，先把词汇量（Vocabulary）堆起来”。那就从背单词开始做起，到今天，我已经连续坚持330+天了。我的方法是：每天背100个，背到100多天时，开始加阅读。因为现在还处于量变阶段，还需要大量学习和巩固。

记录一下近一年的学习感受吧：

坚持，坚持，还是坚持。 有时候会出现乏味，或者某个周期时出现挫败感，因为之前学习的都忘了，每次复习时看着面熟，但不知道啥意思。这时候一定要咬牙坚持，“有时候走得慢点不要紧，只要别停下来，就始终在前进”。

有时候会出现乏味，或者某个周期时出现挫败感，因为之前学习的都忘了，每次复习时看着面熟，但不知道啥意思。这时候一定要咬牙坚持，“有时候走得慢点不要紧，只要别停下来，就始终在前进”。 创造英文语言环境很重要。 背单词是基础，有两方面作用：学习新词和保持英文状态。还记得2011年第一次去德国时，站在慕尼黑市政广场上给酒店打电话确认房间，之后就感叹说，要是给我扔在德国，不用多，1个月，我英文就能嘎嘎滴。因为环境逼迫你，不交流就活不下去啊。背单词、听发音、模拟读、看英语新闻……这些是我营造语言环境的土办法。

背单词是基础，有两方面作用：学习新词和保持英文状态。还记得2011年第一次去德国时，站在慕尼黑市政广场上给酒店打电话确认房间，之后就感叹说，要是给我扔在德国，不用多，1个月，我英文就能嘎嘎滴。因为环境逼迫你，不交流就活不下去啊。背单词、听发音、模拟读、看英语新闻……这些是我营造语言环境的土办法。 遇到的难题是，看到英文单词知道中文意思，但中文很难对应回去。 反正我现在是出现这个问题了，原因就是平时不去用。就好像小孩子学话那会儿，单字拿出来都会读会听，可自己不会说。回想当时学舌时的情景，似乎可以效仿。能写应该就会说了，因为我胆子够大，见到老外不怵。其实想想，人家跟你说中文也很蹩脚，你说两句蹩脚英文不算啥。这是下一阶段的目标。

反正我现在是出现这个问题了，原因就是平时不去用。就好像小孩子学话那会儿，单字拿出来都会读会听，可自己不会说。回想当时学舌时的情景，似乎可以效仿。能写应该就会说了，因为我胆子够大，见到老外不怵。其实想想，人家跟你说中文也很蹩脚，你说两句蹩脚英文不算啥。这是下一阶段的目标。 趣味性是帮助记忆的好办法。 我现在用扇贝作为学习工具，因为可以创建笔记，或是看别人的笔记。我一般是利用“谐音”和“词根”记忆。后者是教科书的记忆方法，记住词根，就可以用来猜词；而前者可以让我印象深刻，因为它好玩，比如 irritation（有刺激，激怒的意思），它的发音很像“一惹泰森”，惹泰森还不激怒他？所以这个词一直记得很清楚。

我现在用扇贝作为学习工具，因为可以创建笔记，或是看别人的笔记。我一般是利用“谐音”和“词根”记忆。后者是教科书的记忆方法，记住词根，就可以用来猜词；而前者可以让我印象深刻，因为它好玩，比如 irritation（有刺激，激怒的意思），它的发音很像“一惹泰森”，惹泰森还不激怒他？所以这个词一直记得很清楚。 最讨厌背 N 个单词都表示一个意思的。发现英文也是个很混乱的语种，好像多音字一样，是记忆中很大的障碍。有些词我真是一见头就大，一个意思可以有 N 多词表示的那种，比如：轻蔑，侮辱，打击，混乱……等等等等吧。另外还有一些个长得超像的，比如 compensation（补偿，赔偿），comprehension（理解力，领悟），comprehensive（综合的，广泛的）

差不多这些吧，总之来说，还是得用，用才能记得住。2017年继续学习。

下面又是常规的月度归总了，随我一起时光倒转~

12月，跌宕

新的广播转播形式上线，引起了不小的风波，那几天，我和设计师都失眠了。

Blog 服务器宕机了，数据还出现错误，所有文章的分类和 tag 统统丢失，好在几天后恢复了，完好如初。

跟滴滴设计Team的交流，一推再推，终于在圣诞前夕的周末达成了，那天豆瓣和滴滴还来了个现场交换礼物。

11月，交流

跟知乎设计Team的交流，希望团队能更多的接触其他优秀设计团队，互通有无。

邀请了 LxU Studio 来分享信息可视化设计，很涨姿势的一个下午。

10月，旅行

9月，拼搏

第三届 DBA 篮球赛，经过跟队友一夏天的拼搏，终于拿到冠军了，也是我的首个冠军，之前两届都是季军。

8月，行动

体验驱动项目正式进入落地阶段，这个月整个人都要炸了，从毫无头绪到确定计划和目标，这一个月天天都过得超级紧张。最后终于制订好合理的计划，启动了。

跟优酷产品设计团队做交流，很畅快的一次分享，是设计团队价值输出迈出的第一步。

7月，激动

* 豆瓣 APP 4.0新版上线，7月14日，激动又不安，用户反响还都不错。不过紧张过度，忘记了扇贝打卡，147天连续打卡中断了，同时还浪费了一个阅读任务，还有6天就完成了。

6月，毕业

参加我家匆匆的人大研究生毕业典礼，搞得像开家长会似的，还上了人大校报。

服务了近6年的老 iMac 毕业了，给 team 申请的新 iMac Retina 到位，欢天喜地，感谢老板。

5月，招人

这个月好像一直都在忙着招人，招人，招人，几乎每周都有3-4个面试。

4月，驱动

驱动设计探索，驱动体验项目。前者是由设计 team 自己发起的从设计出发，提升 APP 使用体验的项目；后者是一套系统的工作流程，特地去滴滴学习交流了他们的管理方法。

3月，Q5

终于把胖迪（Q5）娶回家了，完成了多年的梦想。

2月，正月十五那天，姥姥永远离开了我 ??

1月，骄傲

带爸妈来了趟日本旅行，全程操办，看到他们玩的开心，内心真的骄傲了。

回顾轻松，但这一年我真的很紧张，特别是下半年，好多事情要做，每天都很焦虑，这个焦虑不是抑郁那种，是正向的，是紧迫感，是对未知的准备。当压力和挑战过后，回头再看的时候，会感谢那段日子的，因为它们，我又成长了。挺好，挺好。

这一年，有开心，有悲伤；有激动，有不安；有成就，有遗憾，这一切组成了我的2016，有意义，因为我从这366天里，学到很多。

2017年1月，进修

－－－－－新年的愿望和目标－－－－－

重拾健身节奏，动感单车减脂+肌肉强度训练

坚持英文学习，加词汇量+能书写

进修一个新学位/职称

祝愿家人身体健康

写给我的姥姥

那天是爸给我打的电话，语气低沉，“晨晨，跟你说个事，你应该能猜到吧？”，那一瞬间，这个不好的念头闪现过，但我不想往那猜，老爸听出了我的停顿，“姥姥走了”

“你看安排一下时间，回来一趟吧”，“别开车，坐火车回来”，电话挂断以后，我还没回过神来。说实话，虽然做过心里建设，但对这个突如其来的消息，还是有点接受不了，2-3分钟后，眼泪开始止不住地往下流。我平复了很久，想好了接下来的行程，给老婆打了电话，“匆匆，姥姥去世了”，那天外边风特大，没听清我说什么，当我第二次想重复这句话时，已经没法控制自己的情绪了，“我发信息给你吧”，说完就挂了电话。

那天下午，去买了最近的车票，回沈阳。

姥姥走的很安详，就在正月十五这天，陪全家人过了一个完整的年。葬礼当天，一切都很顺利。见到姥姥最后一面，真的就像是睡着了一样，和往常一样的平静、慈祥。姥姥今年95岁高龄了，按照习俗天增1岁，地增1岁，自己增1岁。

每年过年回沈阳，第一件事就是去看姥姥，今年也不例外。姥姥的身体嘛，当然不是很好了，毕竟这么大岁数了。每次去看她，都盘腿坐在床上看电视。我俩之间有个惯例，每次去看她，我都要先冲上去左边脸亲两下，右边脸亲两下 ? 这已经是多年来的习惯了，每次姥姥都会说，“我没洗脸，脏”，“我才不管，先亲了再说”，哈哈哈。

今年不知道是什么原因，从除夕开始发高烧，连烧了5天没出门，除了喝粥外，吃啥吐啥。自然这个身体状况，也没法参加每年初二的家庭聚会了，也怕传染给姥姥。直到临回北京的头一天，才算好一点，我跟妈说回北京前，怎么着也得去看姥姥一趟，戴着口罩就杀去了。姥姥还是盘着腿床上看电视呢，看我来了，开心的不得了。但我这次可没法亲你了，喏，病还没好利索，别传染你。就这样，聊聊天，拉拉手，坐了好一会儿，我说也该走了，明天一早开车回北京，回家早点收拾东西去。跟姥姥道了别，就出门了。

姥姥家在一楼，说是一楼，其实门外是个大平台。我快走到楼梯口时，往姥姥家窗户那看了一眼，呀，姥姥在窗户那跟我摆手呢，哈哈，这个待遇可是有几年没有了啊，我也使劲地挥挥手，“姥姥再见”。我俩就这么笑嘻嘻地挥了好一会儿，我摆了摆手，意思是赶紧回去吧，我也就下楼了。

第二天一早6点出发开车回北京，这是我开的最久的一次，从沈阳到北京，整整开了12个小时。出门的时候天气很不错，上高速没一会儿就开始下雪，接着越下越大，跟着前面一辆车开，突然前面车刹车，我也刹车，发现车开始打滑，好在没有追尾，我和前面车慢慢停下才发现，前面发生事故了，几车连撞。瞬间警惕起来，叫醒车上所有人，系好安全带，开始降低车速，50KM/h。这时广播里已经开始播报高速公路由于路滑开始采取封路，一路上已经不知道是第几次刹车，第几次看到由于地滑造成的事故，甚至有大车已经横在了高速路上。我就一路这么开着，穿过辽宁界，进入河北界已经中午了，这边的气温开始升高一些，路上的雪逐渐化成雪水，到后来，所有车只能沿着一条车辙开，两边雪水有10cm，不好变道，因为会打滑跑偏，只好一辆跟着一辆，一路60-70KM/h。每到一个休息站，我都要下来清洗一下两边的车窗，因为都被溅起的泥水漆满了。就这么非常狼狈的开回了北京，到家已经是晚上6点多，距离出发整整过去了12个小时。

正月十五那天中午，老爸给我来电话，语气低沉，“晨晨，跟你说个事，你应该能猜到吧……”

……

别看姥姥已经95了，但眼神儿特别好使，只是耳朵有点背了，说话要用喊的才行。不过我特佩服我姥的一点是，她会读唇，一般说慢一点，她能猜出你在说啥的，哈哈，厉害吧~ 所以每次跟我姥说话，我就面对着她说，这样边听边猜就知道我在说啥，但打电话嘛，就一定要用喊的：

“姥姥，我回来了，刚到家，明天去看你哈”

“姥姥，我回北京了，等10.1再回来看你” 么么，么么

“姥姥，我到北京了，放心吧”，“诶，好，都挺好，撂了吧”

“姥姥，我回来了，刚到家，明天去看你哈”

“姥姥，我回北京了，等春节再回来看你” 么么，么么

“姥姥，我到北京了，放心吧”，“诶，好，都挺好，撂了吧”

“姥姥，我回北京了……”