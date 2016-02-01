今年上半年注定要在装修中度过。没错，直到5月底才装修完。然后自己带带拉拉的蚂蚁搬家，打包用不上的家具发回老家。到今天还依稀记得来新家住的第一晚，下大雨，搬完最后一车东西上楼，洗漱完躺在床上，“就这么入住新家了？咋一点也不兴奋呢？”，哈，可能是蚂蚁搬家，抻的时间太长了，兴奋点已经过了；也或者是淡然了，搬新家只是生活中的一支插曲，哦，中间还有一段RAP，是跟开发商维权。

12月底，借着元旦假期一起，组织爸妈去日本旅行，这是过往这么多旅行中最骄傲的一次，世界那么大，咱们说走就走。看着他们玩的开心，我就最欣慰了。

要说这一年最大的感受，其实是时间过得越来越快了，不知不觉一周一周地就过去了，回头看看这一年，随我一起时光倒转~

12月，招聘

月底要招到一个资深设计师。虽然年底招人有困难，但我还是选择拼一下。

为招聘做各种准备，团队介绍，招聘PR，总之得让别人尽可能多的了解豆瓣设计团队才行。

月初北京有几天超级堵，上班花了我3个小时，往常1个半小时（距离只是25公里）

也是月初那几天，还迎来了北京第一次雾霾红色预警，中小学幼儿园停课，车辆实施单双号限行。

带爸妈一起去日本跨年，最有成就感的一件事。BTW. 带爸妈旅行不是旅行，只是换个地方生活而已，我们居然头天晚上去超市，采购第二天早餐食材。哈哈哈

11月，决定

新版发布前后，设计师配合产品一起做了好多承接用户的工作，设计理念的输出、PR、站内外广告等。这些倒是让我更接近用户了，禁得起骂声，快速思考，然后决定更好方向。

跟老婆商量了一下，决定带妈妈们出国玩，当做60大寿的礼物。

10月，冲刺

豆瓣App新版本冲刺，满脑子想的应该都是这事，梳理好各项工作。这段时间，晚上竟然又开始失眠了。

9月，体验

热烈庆祝反法西斯胜利70周年，北京阅兵蓝。

邀请同事来我的新家作客，吃吃喝喝，太happy了。

跟老婆体验了一次说走就走的旅行，连签证都没有就要去日本（大阪-奈良-京都）

8月，外交

UX China Tour来访豆瓣，跟设计Team做了一次友好的交流。还认识了几位“四环灯具厂”的小伙伴，我最喜欢的汽车品牌。当然还有早先过来交流的Dropbox的设计总监Alex和Thaison，对Team影响很大，随后我们还互相交换了礼物。

跟开放商维权其乐无穷，每周都有新花样，谈判、挂大字……这个过程里没有一点情绪激动，只是感叹开发商派的办事人员竟然能把所有事情都办的让人恶心，也是挺厉害的。

7月，乔迁

终于，在一个下大雨的周三晚上，我在新家里度过了第一夜。那晚的感受只有疲惫而且被淋湿的身子，一大堆待整理的家当和对出租房的怀念，就这么睡着了。一切都很自然，完全没有搬新家的兴奋，后来想起这段，可能是年纪大了吧。

月底给房东交了房子。交房前请保洁过来打扫的干干净净，还有几件我用不上的家具留给了房东，物尽其用吧，也算给我留个念想。

6月，新开始

开始负责整个设计Team的管理工作，身份转变，角色转变，工作方式和内容也随之转变，新的开始，对我和Team都是。

蚂蚁搬家也要收尾了：大件儿的东西打包发回沈阳，其余家当每周末开始往新家折腾，就这么一箱一箱地把出租房搬空。

5月，离别

Jane离开北京回香港了，她是我老板，更是我的老师和好朋友。虽然有心理准备，但还是很不舍。

4月，珍惜

豆瓣10周年年会，月底公司TB去台湾。还歪打正着的去听了小野丽莎的台北演唱会，会场就在酒店隔壁。

3月，装修

进阶了：刷墙漆、装继承吊顶、确定橱柜方案、订门、采购小家电、浴室柜、马桶等。

每个周末两天基本都在新家忙叨，因为只有这两天能看装修，1天要当3天用。

悲催，去北居然看家具，车被贴条；到北三环元洲订底板和门，误入单行线（尼玛，啥时候改单行了啊？），连续俩违章，这效率。

2月，装修

继续基础装修：贴瓷砖什么的，年前瓷砖都贴完。

部门TB去南山滑雪，到北京后第二次滑雪（第一次还是6年前），完成中级道挑战。装修之余的文体活动。

1月，装修

从1月下旬开始，正式进入装修节奏：基础装修，刨墙、吊顶、地面处理、厨房卫生间做防水、改水电等。

偷工减料，谈好的轻钢龙骨吊顶，居然在我们不注意的时候，用大芯板做。还好被老婆发现，果断返工。

去年的目标完成度一般，最不满意是没有坚持锻炼，又胖了。至于旅行，我们没有去成新西兰，但发掘了日本，大阪-京都-奈良线很耐刷，还想去。家人身体健康，新家搬完了。

随着要做的工作越来越多，涉及的方面越来越广，我得再学习了，给自己充电，多接触更多人和活动，扩展知识面和社交。2016年，是我的学习年，丰富自己，带动大家，一起把Team做强。

2016年1月，学习

－－－－－新年的愿望和目标－－－－－

– 重拾健身节奏，动感单车减脂+肌肉强度训练

– 旅行，日本

– 老爸退休后，接到北京住一段

– 祝愿家人身体健康（姥姥正月十五那天去世了，陪全家人过了一个完整的年）

– Q5，我会为你努力的