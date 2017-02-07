作为UX设计师应当知道的22件事

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这篇大实话文章，我非常喜欢，因为几乎大部分观点和内容在我带新人，或是讲课过程中，都有提及过。与其说这是一篇写给新设计师的职场准则，我更愿意说是写个所有设计师的，“有则改之，无则加勉”，谁还怕自己变得更完善呢？所以这篇不是简单的翻译，我在文中也加入我的想法，有些案例会改成更接地气儿的。要感谢作者 Alana，组织的这么井井有条，我得以偷懒，来借花献佛。

“无论你是刚完成一项短期课程，或是刚毕业，当你选择踏入职场这一刻起，你要学的东西就比你想象的要多100倍。当然，你会学到很多技术，得到很多实践，但你会发现，软技能也同样有价值。你会学着更多的了解你自己、其他人，以及如果处理某些情况（比如办公室政治）”

以下把重点整理了一下，希望能够帮助到新设计师了解这个行业的门道，同时也帮助更多设计师实现自我超越。在新年伊始讲这么个话题，实在是合适不过了。

这22件事：

设计、工作之道

  1. 别害怕说：是
  2. 不要一上来就画图
  3. 取得反馈——经常且尽早
  4. 时刻准备接受他人的评论
  5. 别害怕说：不
  6. 有些事总是在最后一分钟出现——做好随机应变的准备
  7. 坚定立场，因为可能是一些关键性的因素被忽视了
  8. 尽早与工程师合作，以发现方案边界
  9. 先想好、计划好，再去做原型测试
  10. 需求方跟你说的可能是解决方案，而非问题本身

团队和文化的重要性

  1. 跳槽别光图公司名气，更要看它的团队
  2. 寻求帮助没问题，但怎么着也得自己先尝试解决一下吧
  3. 找到一个适合用来问“愚蠢”问题的人
  4. 组织团队社交活动，可劲儿嗨

懂得合作

  1. 有职场的地方，就一定有混蛋
  2. 如果工程师或需求方问了一个设计问题，不确定时尽量避免回答“我不知道”
  3. 要一直去探寻需求方的反馈，即使你认为这么做没啥用
  4. 人不可能一直赢，所以请选择好你的战场
  5. 找一些工程师，问同样的问题

坚持学习

  1. 规划一个“鸡血时刻”，让自己专注于工作以外的事情
  2. 学习了解后端代码是如何工作的
  3. 努力让自己的表达更简明

设计、工作之道

1. 别害怕说：是

不要让未知的恐惧阻碍了你创造新东西。如果你有机会参与一个新项目，即使你不是很了解或是它看起来很复杂，都不要怕，去迎接这个挑战吧，因为它会让你更快的成长为一名真正的设计师。

2. 不要一上来就画图

在真正开始动笔之前，不妨先退后一步，做些必要的了解和前期调研。老生常谈了对么？但却最容易被忘记。当你开始设计时，你就会发现，有了这些工作的帮助，一切都变得更加顺利了。

3. 取得反馈——经常且尽早

一直盯着自己屏幕的设计稿看，它能长出花了吗？不能！那还不赶紧找你同事或是用户来帮忙看看。其他人的反馈，很有可能是颠覆性的，但却有帮助。别太感情用事，我知道你爱死你的方案了，但它可能真的不合适。

译者注：能客观地对待自己的设计方案，是一个成熟设计师的标志。先得把自己打开，才能让更多意见汇集进来。

4. 时刻准备接受他人的评论

不管是偶然点评，还是正经评论，这个时间都是人家从百忙之中为你挤出来的。所以大大方方地把设计给他们看，有礼貌的邀请大家，做好准备——来吧，向我开炮。

5. 别害怕说：不

你总会遇到时间点非常紧，或是工作量非常大的情况。有问题说出来，表达你的担心是正确的做法。这时候说“不”可比答应了，结果没法按时交付要好得多。记住，你不可能完成所有事，也不可能取悦所有人。

译者注：千万别无理取闹，不能做和不想做，是两个概念。另外，信任也是一点一滴中积累的，答应了就全力去做好，要么就想清楚了，再回答。

6. 有些事总是在最后一分钟出现——做好随机应变的准备

某些时候，你需要停下手上正在做的事情。因为你可能要重新规划，或去完成一件计划外的事情。虽然可以采取措施来尽量避免，但，一切皆有可能。

7. 坚定立场，因为可能是一些关键性的因素被忽视了

有些时候，一些事情被忽视，可能是因为意外，也可能是有目的的。所以即使已成事实，就这件事而言，你仍可以保持关注。如果你觉得它跑偏了，说出来，让大家意识到。有些事情就曾因为我的发声而下了下来，否则再那么发展下去，肯定要产生负面影响了。

8. 尽早与工程师合作，以发现方案边界

不这么做，你会为后面将要发生的事头痛不已。所以在设计阶段时，就去邀请工程师加入吧，因为他们会告诉你哪是边界，哪是坑，啥是限制，啥能成。别等到返工时，再去完善方案。

9. 先想好、计划好，再去做原型测试

做任何事之前，都不妨花点时间，想想你希望得到什么结果。如果恰好团队里有用研人员，那真太幸运了，快跟他们聊聊了解和记录用户用例的好办法是什么。这样有计划的行事，会少遇到很多麻烦，同时节省大量时间的。

10. 需求方跟你说的可能是解决方案，而非问题本身

要清楚，一个项目通常始于一个问题或是目标，而非一个解决方案。当一个需求方跑过来跟你说，他想要一个什么什么功能时，挡回去，然后找到他为什么要这个功能的原因。通过用研和定量数据分析是解决这个问题最好的方法。当你能有理有据地去说服需求方时，他们是会改变想法并赞同你的。

译者注：一个经典的例子就是，一天，一个运营同事跑过来跟设计师说，首页文章的标题要标红加粗……这明显就是带着解决方案来的，但挖掘需求本身，你就会发现，他想要的无非是让标题变得醒目、吸引读者。搞清楚这个，就变成采用什么设计方案的问题了，从而不用以牺牲首页整体美感为代价，扯皮、争执了。

团队和文化的重要性

11. 跳槽别光图公司名气，更要看它的团队

没有什么比跟一群合适的人一起工作更重要的了 x3！人在跳槽时往往会更关注：这个公司名气大不大啊，以后写在简历里是不是更好看啊……这是一个甜蜜的陷阱，因为很快就会意识到，之前标榜的工作流程和大公司文化，都是狗屁，然后，就堕落了。只有周围是一群跟你一样，懂设计爱设计的人，你才可能学到更多，成长更快，最终成为一名出色的设计师。对我而言，我想做的最好的工作，就是能够支持团队，帮助他们发光。

12. 寻求帮助没问题，但怎么着也得自己先尝试解决一下吧

没错，遇到问题，是不应该保持沉默。但发问之前，是不是也应该花点时间，自己思考一下子呢？我是不是可以自己解决它呢，比如 Google 一下？别人也会很感谢你这么做的。但如果穷尽一切办法还是没法解决，那就赶快问吧。

13. 找到一个适合用来问“愚蠢”问题的人

在我的团队里，有一个“没有什么问题是愚蠢问题”的共识。这也是团队之所以重要的原因。有些问题我绝对不会当着需求方的面问，但事后会私下请教团队成员。

译者注：我一直在给我的团队灌输“别怕问‘蠢’问题，不知道很正常，问了不就知道了么”，谁都是从这个阶段过来的，特别是给新人创造一个这样的“安全环境”尤为重要。除了大环境的营造，小环境也能帮助到成员们，比如师徒之间，或是互帮伙伴。

14. 组织团队社交活动，可劲儿嗨

勤勤恳恳工作，潇潇洒洒玩乐。通过组织团队成员一起出行游玩的方法，建立友谊，再好不过。只要别整幺蛾子就好。

懂得合作

15. 有职场的地方，就一定有混蛋

混蛋就是混蛋，所以看开一些，至少你能学到如何与不同类型的人打交道。你所经历的积极或消极的影响，都会丰富你的人生阅历。但要把持你的底线，别让他们越界就好。

16. 如果工程师或需求方问了一个设计问题，不确定时尽量避免回答“我不知道”

遇到这种情况，最好说“我回去确认一下再跟你说”或是“我跟同事先确认一下”。这个技巧对新人尤为重要。因为“我不知道”可能会让你在大的团队合作中，显得没有信心。如果可以，先转移话题，腾出手来回来问清楚，再给人家答复，这远远好过当场给出一个错误答案。

译者注：工作中的信任，是一点一滴积累起来的。诚实固然好，但也要讲方式。

17. 要一直去探寻需求方的反馈，即使你认为这么做没啥用

会议中，不要打断需求方的想法，做好笔记，沿着“这个有点意思，或许我们可以尝试探索一下”的思路讨论下去。跟随并探索他们的想法，不去做，谁也不知道结果如何。如果真的不靠谱，做个简单模型证明给他们看，否则他们会一直在你耳边唠叨这件事的。

18. 人不可能一直赢，所以请选择好你的战场

有一种情况是，需求方会最终拍板设计长成什么样。即使你不同意，有时也不得不妥协。如果真的发生了，表达清楚这不是你所希望的，同时保留你的意见。记住，为用户和商业目的而设计，都是你工作的一部分。

译者注：人精力有限，所以什么要坚持，什么可以暂时放弃，是该有个取舍的。

19. 找一些工程师，问同样的问题

有些时候，我会去咨询一些工程师。有趣的是，可能会得到不同的反馈，因为有人会说行，而有人说不行。遇到这种情况，你就需要更加深入了。弄清楚，是时间问题，技术问题，还是仅仅因为“听起来很难搞，我就说不行吧”。别笑，这是真事儿。在现实中，没什么不可能，因为这关乎时间和金钱。

坚持学习

20. 规划一个“鸡血时刻”，让自己专注于工作以外的事情

别误会，我并不是叫你只刷豆瓣不干活。这个“鸡血时刻”更多是让你为自己安排一些时间，用来提升个人技能。比如你可以安排一些有趣的网络课程，试用一款新的原型工具，总结和整理一些过往经验，做一些概念稿或研究一下设计趋势等……这些会让你一天过得更充实、多彩。

译者注：人不可能一直紧绷着神经做一件事，特别是做需要创意的事。所以，不管是学其他东西也好，还是扩充自己兴趣爱好，都是很好的调节。

21. 学习了解后端代码是如何工作的

当你跟工程师们打交道时，你多少是要了解一些代码的工作原理的。所以最好主动去多了解一些，这样可以帮助你更好的沟通交流。你可以把无意间听到的，或是不懂的词记下来，Google 一下，不行就找个人问问，这样以后的沟通里，就可以时不时的小秀一下了。

译者注：我说个我自己的感受。有过一点技术底子，平时没事愿意自己尝试解决一些技术问题，所以算是多少懂点技术吧。这个属性对于我在工作沟通上的帮助就非常大，所以我跟工程师们的关系都不错，能够在同一个语境中交流，就意味着能够得到更好的实现效果。另外，我也发现工程师更愿意找我沟通，因为我能“懂”他们。这个技能点加的非常值得。

22. 努力让自己的表达更简明

对一名设计师来说，能有效地沟通你的设计太重要了。沟通前简单做个计划，定会让你事半功倍：规划你要表达的重点，工作的顺序，以及想从会议中得到的结论等。时刻清楚你自己在说什么，接下来要讲什么。所以，准备好了？深呼吸，放轻松，想清楚，慢慢说，去吧。

译者注：表达能力是可以被训练的，多想多说就对了。能30秒说清楚的，就别废话，需要了解原因、背景时，别人自然会问。

想到我刚入行时，要是有人总结这么一套该多好，少走不少弯路。虽然有些事情需要时间和经历的磨练才会懂得更深，但总归是可以帮助我建立一个方向，方向只要不错，就是时间早晚的问题。

希望可以帮助到新入行的设计师，以及快速成长中的你。再次感谢 Alana 的整理，祝各位新年开工顺利。

 

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作为UX设计师应当知道的22件事

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波希米亚
蒙晨（波希米亚）@douban，设计总监，业余摄影师，现居北京。Weibo：@b3inside；Twitter：@b3inside；Gtalk：b3inside@gmail.com

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