作为UX设计师应当知道的22件事

这篇大实话文章，我非常喜欢，因为几乎大部分观点和内容在我带新人，或是讲课过程中，都有提及过。与其说这是一篇写给新设计师的职场准则，我更愿意说是写个所有设计师的，“有则改之，无则加勉”，谁还怕自己变得更完善呢？所以这篇不是简单的翻译，我在文中也加入我的想法，有些案例会改成更接地气儿的。要感谢作者 Alana，组织的这么井井有条，我得以偷懒，来借花献佛。

“无论你是刚完成一项短期课程，或是刚毕业，当你选择踏入职场这一刻起，你要学的东西就比你想象的要多100倍。当然，你会学到很多技术，得到很多实践，但你会发现，软技能也同样有价值。你会学着更多的了解你自己、其他人，以及如果处理某些情况（比如办公室政治）”

以下把重点整理了一下，希望能够帮助到新设计师了解这个行业的门道，同时也帮助更多设计师实现自我超越。在新年伊始讲这么个话题，实在是合适不过了。

这22件事：

设计、工作之道 别害怕说：是 不要一上来就画图 取得反馈——经常且尽早 时刻准备接受他人的评论 别害怕说：不 有些事总是在最后一分钟出现——做好随机应变的准备 坚定立场，因为可能是一些关键性的因素被忽视了 尽早与工程师合作，以发现方案边界 先想好、计划好，再去做原型测试 需求方跟你说的可能是解决方案，而非问题本身 团队和文化的重要性 跳槽别光图公司名气，更要看它的团队 寻求帮助没问题，但怎么着也得自己先尝试解决一下吧 找到一个适合用来问“愚蠢”问题的人 组织团队社交活动，可劲儿嗨 懂得合作 有职场的地方，就一定有混蛋 如果工程师或需求方问了一个设计问题，不确定时尽量避免回答“我不知道” 要一直去探寻需求方的反馈，即使你认为这么做没啥用 人不可能一直赢，所以请选择好你的战场 找一些工程师，问同样的问题 坚持学习 规划一个“鸡血时刻”，让自己专注于工作以外的事情 学习了解后端代码是如何工作的 努力让自己的表达更简明

设计、工作之道

1. 别害怕说：是

不要让未知的恐惧阻碍了你创造新东西。如果你有机会参与一个新项目，即使你不是很了解或是它看起来很复杂，都不要怕，去迎接这个挑战吧，因为它会让你更快的成长为一名真正的设计师。

2. 不要一上来就画图

在真正开始动笔之前，不妨先退后一步，做些必要的了解和前期调研。老生常谈了对么？但却最容易被忘记。当你开始设计时，你就会发现，有了这些工作的帮助，一切都变得更加顺利了。

3. 取得反馈——经常且尽早

一直盯着自己屏幕的设计稿看，它能长出花了吗？不能！那还不赶紧找你同事或是用户来帮忙看看。其他人的反馈，很有可能是颠覆性的，但却有帮助。别太感情用事，我知道你爱死你的方案了，但它可能真的不合适。

译者注：能客观地对待自己的设计方案，是一个成熟设计师的标志。先得把自己打开，才能让更多意见汇集进来。

4. 时刻准备接受他人的评论

不管是偶然点评，还是正经评论，这个时间都是人家从百忙之中为你挤出来的。所以大大方方地把设计给他们看，有礼貌的邀请大家，做好准备——来吧，向我开炮。

5. 别害怕说：不

你总会遇到时间点非常紧，或是工作量非常大的情况。有问题说出来，表达你的担心是正确的做法。这时候说“不”可比答应了，结果没法按时交付要好得多。记住，你不可能完成所有事，也不可能取悦所有人。

译者注：千万别无理取闹，不能做和不想做，是两个概念。另外，信任也是一点一滴中积累的，答应了就全力去做好，要么就想清楚了，再回答。

6. 有些事总是在最后一分钟出现——做好随机应变的准备

某些时候，你需要停下手上正在做的事情。因为你可能要重新规划，或去完成一件计划外的事情。虽然可以采取措施来尽量避免，但，一切皆有可能。

7. 坚定立场，因为可能是一些关键性的因素被忽视了

有些时候，一些事情被忽视，可能是因为意外，也可能是有目的的。所以即使已成事实，就这件事而言，你仍可以保持关注。如果你觉得它跑偏了，说出来，让大家意识到。有些事情就曾因为我的发声而下了下来，否则再那么发展下去，肯定要产生负面影响了。

8. 尽早与工程师合作，以发现方案边界

不这么做，你会为后面将要发生的事头痛不已。所以在设计阶段时，就去邀请工程师加入吧，因为他们会告诉你哪是边界，哪是坑，啥是限制，啥能成。别等到返工时，再去完善方案。

9. 先想好、计划好，再去做原型测试

做任何事之前，都不妨花点时间，想想你希望得到什么结果。如果恰好团队里有用研人员，那真太幸运了，快跟他们聊聊了解和记录用户用例的好办法是什么。这样有计划的行事，会少遇到很多麻烦，同时节省大量时间的。

10. 需求方跟你说的可能是解决方案，而非问题本身

要清楚，一个项目通常始于一个问题或是目标，而非一个解决方案。当一个需求方跑过来跟你说，他想要一个什么什么功能时，挡回去，然后找到他为什么要这个功能的原因。通过用研和定量数据分析是解决这个问题最好的方法。当你能有理有据地去说服需求方时，他们是会改变想法并赞同你的。

译者注：一个经典的例子就是，一天，一个运营同事跑过来跟设计师说，首页文章的标题要标红加粗……这明显就是带着解决方案来的，但挖掘需求本身，你就会发现，他想要的无非是让标题变得醒目、吸引读者。搞清楚这个，就变成采用什么设计方案的问题了，从而不用以牺牲首页整体美感为代价，扯皮、争执了。

团队和文化的重要性

11. 跳槽别光图公司名气，更要看它的团队

没有什么比跟一群合适的人一起工作更重要的了 x3！人在跳槽时往往会更关注：这个公司名气大不大啊，以后写在简历里是不是更好看啊……这是一个甜蜜的陷阱，因为很快就会意识到，之前标榜的工作流程和大公司文化，都是狗屁，然后，就堕落了。只有周围是一群跟你一样，懂设计爱设计的人，你才可能学到更多，成长更快，最终成为一名出色的设计师。对我而言，我想做的最好的工作，就是能够支持团队，帮助他们发光。

12. 寻求帮助没问题，但怎么着也得自己先尝试解决一下吧

没错，遇到问题，是不应该保持沉默。但发问之前，是不是也应该花点时间，自己思考一下子呢？我是不是可以自己解决它呢，比如 Google 一下？别人也会很感谢你这么做的。但如果穷尽一切办法还是没法解决，那就赶快问吧。

13. 找到一个适合用来问“愚蠢”问题的人

在我的团队里，有一个“没有什么问题是愚蠢问题”的共识。这也是团队之所以重要的原因。有些问题我绝对不会当着需求方的面问，但事后会私下请教团队成员。

译者注：我一直在给我的团队灌输“别怕问‘蠢’问题，不知道很正常，问了不就知道了么”，谁都是从这个阶段过来的，特别是给新人创造一个这样的“安全环境”尤为重要。除了大环境的营造，小环境也能帮助到成员们，比如师徒之间，或是互帮伙伴。

14. 组织团队社交活动，可劲儿嗨

勤勤恳恳工作，潇潇洒洒玩乐。通过组织团队成员一起出行游玩的方法，建立友谊，再好不过。只要别整幺蛾子就好。

懂得合作

15. 有职场的地方，就一定有混蛋

混蛋就是混蛋，所以看开一些，至少你能学到如何与不同类型的人打交道。你所经历的积极或消极的影响，都会丰富你的人生阅历。但要把持你的底线，别让他们越界就好。

16. 如果工程师或需求方问了一个设计问题，不确定时尽量避免回答“我不知道”

遇到这种情况，最好说“我回去确认一下再跟你说”或是“我跟同事先确认一下”。这个技巧对新人尤为重要。因为“我不知道”可能会让你在大的团队合作中，显得没有信心。如果可以，先转移话题，腾出手来回来问清楚，再给人家答复，这远远好过当场给出一个错误答案。

译者注：工作中的信任，是一点一滴积累起来的。诚实固然好，但也要讲方式。

17. 要一直去探寻需求方的反馈，即使你认为这么做没啥用

会议中，不要打断需求方的想法，做好笔记，沿着“这个有点意思，或许我们可以尝试探索一下”的思路讨论下去。跟随并探索他们的想法，不去做，谁也不知道结果如何。如果真的不靠谱，做个简单模型证明给他们看，否则他们会一直在你耳边唠叨这件事的。

18. 人不可能一直赢，所以请选择好你的战场

有一种情况是，需求方会最终拍板设计长成什么样。即使你不同意，有时也不得不妥协。如果真的发生了，表达清楚这不是你所希望的，同时保留你的意见。记住，为用户和商业目的而设计，都是你工作的一部分。

译者注：人精力有限，所以什么要坚持，什么可以暂时放弃，是该有个取舍的。

19. 找一些工程师，问同样的问题

有些时候，我会去咨询一些工程师。有趣的是，可能会得到不同的反馈，因为有人会说行，而有人说不行。遇到这种情况，你就需要更加深入了。弄清楚，是时间问题，技术问题，还是仅仅因为“听起来很难搞，我就说不行吧”。别笑，这是真事儿。在现实中，没什么不可能，因为这关乎时间和金钱。

坚持学习

20. 规划一个“鸡血时刻”，让自己专注于工作以外的事情

别误会，我并不是叫你只刷豆瓣不干活。这个“鸡血时刻”更多是让你为自己安排一些时间，用来提升个人技能。比如你可以安排一些有趣的网络课程，试用一款新的原型工具，总结和整理一些过往经验，做一些概念稿或研究一下设计趋势等……这些会让你一天过得更充实、多彩。

译者注：人不可能一直紧绷着神经做一件事，特别是做需要创意的事。所以，不管是学其他东西也好，还是扩充自己兴趣爱好，都是很好的调节。

21. 学习了解后端代码是如何工作的

当你跟工程师们打交道时，你多少是要了解一些代码的工作原理的。所以最好主动去多了解一些，这样可以帮助你更好的沟通交流。你可以把无意间听到的，或是不懂的词记下来，Google 一下，不行就找个人问问，这样以后的沟通里，就可以时不时的小秀一下了。

译者注：我说个我自己的感受。有过一点技术底子，平时没事愿意自己尝试解决一些技术问题，所以算是多少懂点技术吧。这个属性对于我在工作沟通上的帮助就非常大，所以我跟工程师们的关系都不错，能够在同一个语境中交流，就意味着能够得到更好的实现效果。另外，我也发现工程师更愿意找我沟通，因为我能“懂”他们。这个技能点加的非常值得。

22. 努力让自己的表达更简明

对一名设计师来说，能有效地沟通你的设计太重要了。沟通前简单做个计划，定会让你事半功倍：规划你要表达的重点，工作的顺序，以及想从会议中得到的结论等。时刻清楚你自己在说什么，接下来要讲什么。所以，准备好了？深呼吸，放轻松，想清楚，慢慢说，去吧。

译者注：表达能力是可以被训练的，多想多说就对了。能30秒说清楚的，就别废话，需要了解原因、背景时，别人自然会问。

想到我刚入行时，要是有人总结这么一套该多好，少走不少弯路。虽然有些事情需要时间和经历的磨练才会懂得更深，但总归是可以帮助我建立一个方向，方向只要不错，就是时间早晚的问题。

希望可以帮助到新入行的设计师，以及快速成长中的你。再次感谢 Alana 的整理，祝各位新年开工顺利。